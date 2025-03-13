Sahurda rahatsızlandı, doktorların şüphesi hayatta tuttu

Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Ana sayfaHaberler Sağlık

Sahurda rahatsızlandı, doktorların şüphesi hayatta tuttu

Diyarbakır'da yaşayan Mehdi Tekin (45), sahur yaptıktan sonra fenalaştı. Ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine olayı bildirmesinin ardından Tekin, Diyarbakır Memorial Hastanesine sevk edildi. Hastaneye yetiştirilen ve kalp damarları tıkalı olduğu belirlenen Tekin, yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:35, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:36
Yazdır
Sahurda rahatsızlandı, doktorların şüphesi hayatta tuttu

Diyarbakır'da yaşayan ve 3 yıl önce kalp krizi geçirip damarlarına stent takılan Mehdi Tekin, dün sahur yaptığı sırada fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi. Diyarbakır Memorial Hastanesine kaldırılan ve kan değerleri normal çıkan Tekin'in kalp krizini düşündüren şikayetlerinin olması üzerine doktorlar anjiyo yapma kararı aldı. Tekin'e el bileğinden girilerek yapılan anjiyo yapıldı. Kalbin en önemli komşu iki damarının çatal bölgesi tıkalı olan Tekin, yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Diyarbakır Memorial Hastanesinde Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Mesut Aydın hastaların genç yaşta kalp krizi şikayeti ile hastanelere başvuru yaptıklarını belirtti. Doç. Dr. Aydın, "Genç yaşta artık kalp krizlerini görebiliyoruz çünkü günümüzde maalesef herkeste çok fazla stres var. Beslenme şartları sağlıklı değil, özellikle ailede kalp rahatsızlığı olan kişilerin kalp krizi erken yaşta geçirme ihtimali var ve bunu bilmek lazım. Beklenmedik herhangi bir şikayet özellikle göğüs ağrısı, göğüste yanma, kollarda ağrı bunların dışında baş dönmesi, göz kararması, bayılma hissi, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler de varsa kişi muhakkak bir kardiyoloji uzmanına muayene olması gerekir'' dedi.

40 yaş sonrasına dikkat

40 yaşından sonra herkesin bir kalp krizi geçirme ihtimalinin olduğunu kaydeden Doç Dr. Aydın, "Muhakkak yılda en az bir defa kardiyoloji muayenesi olunması gerekir. 45 yaşındaki hastamız göz kararması, baş dönmesi nedeniyle hastanemiz acilinde başvurmuş yapılan tetkikler normal çıkmıştı. Hastamız yaklaşık 3 yıl önce kalp krizi geçirmiş, stent takılmış. Kan değerleri normal çıkmış olmasına rağmen kalp krizini düşündüren şikayetlerinin olması nedeniyle anjiyo yapılmasına karar verdik ve bunun sonucunda kalbin en önemli komşu iki damarın çatal bölgesinde tıkalı olduğunu gördük. El bileğinden kısa sürede yaklaşık bir saat süren bir işlemle damarlar sağlıklı bir şekilde açıldı. Şu an hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" diye konuştu.

Özellikle Ramazan ayında yeni kalp krizi geçirmiş kişilerin o yıl oruç tutmalarını tavsiye etmediklerini ifade eden Doç Dr. Aydın, "Özellikle şeker hastalarının, yoğun ilaç kullanımı olan kişilerin, ağır kalp yetmezliği olan kişilerin oruç tutması uygun değildir. Kalp krizinden korunmanın en önemli yolu sağlıklı beslenmek ve hareket etmektir. Çok yağlı yemekler yiyerek özellikle hayvansal yağlı gıdalar damarların tıkanmasının önemli nedenidir. Sebze ağırlıklı beslenmek gerekir, haftada bir defa en azından balık yemek gerekir, et tüketimi kalp krizi geçirmiş hastaların haftada iki defa haşlama tarzında yemesini öneririz. Hastalarımızın hareket etmesini haftada en az 5 gün yarım saat veya 3 gün 45 dakika egzersiz yapmasını isteriz. Özellikle kalp hastalarının sigara içmemesi gerekir. Stent takılmış bir hasta sigara içiyorsa stentin tıkanma ihtimali çok yüksektir. Kalp krizi geçirmiş hastalar için kullandığımız ilaçlarımıza hiç ara vermememiz lazım ve kan sulandırıcı ilaçlara dikkat etmemiz lazım. Sağlıklı bireylerin de yılda bir muayene olması gerekir, hareket etmesi gerekir, aşırı kalori beslenmelerden kaçınmak gerekir" şeklinde konuştu.

Hasta Mehdi Tekin ise ''1980 Diyarbakır doğumluyum. Sahurda aniden rahatsızlandım başım döndü, midem bulandı. 112'yi arayarak ambulans ile Memorial Diyarbakır Hastanesine getirildim. Tetkikler yapıldıktan sonra anjiyo yapıldı. Çok şükür şu an iyiyim hocamıza çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber