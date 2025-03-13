2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı
2025-TUS ve 2025-STS sınavları için giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifre ile ulaşabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Mart'ta yapılacak olan 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/74eYkfhcLH pic.twitter.com/0jUc2tUgTEÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 13, 2025