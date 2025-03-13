Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusu
Görevde yükselme sınavı başvuruları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında EKİP üzerinden yapılacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:24, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 15:39
Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Başvuru Detayları
Not: Her aday, yalnızca bir sınav için başvuruda bulunabilir. 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından birini seçmelidir.
Duyurular ve Konular
- Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu
- Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları
- Görevde Yükselme Sınavı Münhal Kadro Listesi