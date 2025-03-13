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Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusu

Görevde yükselme sınavı başvuruları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında EKİP üzerinden yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:24, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 15:39
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Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusu

Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru Detayları

Not: Her aday, yalnızca bir sınav için başvuruda bulunabilir. 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından birini seçmelidir.

Duyurular ve Konular

Unvan Değişikliği Sınavı Detayları

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