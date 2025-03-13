Ordu'da Silahla Oynayan Genç, Arkadaşını Kazara Öldürdü

Ordu'da Silahla Oynayan Genç Arkadaşını Kazara Vurdu

Ünye'de Silah Kazası Sonucu Can Kaybı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, E.K. (27) tabancayla oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı Abdullah Ensar Güntez'i (24) vurdu. Olay, saat 12.00 sıralarında Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Kazara Ateş Alan Silah, Genç Adamı Hayatından Etti

E.K., arkadaşı Abdullah Ensar Güntez'e ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun Güntez'in sol omzuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yaşam Mücadelesi Verdi

Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.