Memur-Sen 1 Mayıs'ı Anıt Park'ta Kutlayacak

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bu yıl Ankara'da gerçekleştirecek. Konfederasyonun Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla, etkinliklerin adresi Bahçelievler'deki Anıt Park olarak belirlendi.

1 Mayıs'ta Emeğin ve Dayanışmanın Sesi Ankara'dan Yükselecek

Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, emeğin örgütlü gücünün ve dayanışmanın vurgulanacağı 1 Mayıs programı için karar alındı. Anıt Park'ta düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörün sona ermesi, kardeşlik ikliminin güçlenmesi ve medeniyet değerlerinin korunması için çağrıda bulunulacak.Ayrıca, Memur-Sen'in öncülüğünde başlatılan ailenin sapkın lobilerin saldırılarından korunması ve başörtüsüne Anayasal güvence sağlanması talepleri de mitingde dile getirilecek.

1 Mayıs 13 Yıl Sonra Yeniden Başkentte

Memur-Sen, en son 2012 yılında Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirmişti. İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Samsun'un ardından, 13 yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikleri yeniden başkentte düzenlenecek.