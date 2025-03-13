Memur-Sen 1 Mayıs'ı Anıt Park'ta Kutlayacak

Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Erdoğan: Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen 1 Mayıs'ı Anıt Park'ta Kutlayacak

Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Ankara Anıt Park'ta kutlayacak. Etkinlikte emek ve dayanışma vurgulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 16:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 16:12
Yazdır
Memur-Sen 1 Mayıs'ı Anıt Park'ta Kutlayacak

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bu yıl Ankara'da gerçekleştirecek. Konfederasyonun Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla, etkinliklerin adresi Bahçelievler'deki Anıt Park olarak belirlendi.

1 Mayıs'ta Emeğin ve Dayanışmanın Sesi Ankara'dan Yükselecek

Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, emeğin örgütlü gücünün ve dayanışmanın vurgulanacağı 1 Mayıs programı için karar alındı. Anıt Park'ta düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörün sona ermesi, kardeşlik ikliminin güçlenmesi ve medeniyet değerlerinin korunması için çağrıda bulunulacak.Ayrıca, Memur-Sen'in öncülüğünde başlatılan ailenin sapkın lobilerin saldırılarından korunması ve başörtüsüne Anayasal güvence sağlanması talepleri de mitingde dile getirilecek.

1 Mayıs 13 Yıl Sonra Yeniden Başkentte

Memur-Sen, en son 2012 yılında Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirmişti. İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Samsun'un ardından, 13 yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikleri yeniden başkentte düzenlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber