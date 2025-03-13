İBB Meclisi'nde Medya AŞ Hakkında Soru Önergesi Kabul Edildi

Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Erdoğan: Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB Meclisi'nde Medya AŞ Hakkında Soru Önergesi Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde Medya AŞ hakkındaki soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Tartışmalar ve iddialar üzerine detaylar...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 16:13, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 16:14
Yazdır
İBB Meclisi'nde Medya AŞ Hakkında Soru Önergesi Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB iştirak şirketi Medya AŞ hakkındaki soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi Mart ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB iştirak şirketi Medya AŞ hakkındaki soru önergesi verdi. Kamuoyunda ve medyada CHP kurultayındaki şaibeler üzerine yapılan şikayetler neticesinde soruşturma açıldığını, bu konunun yargıya bırakıldığını belirten Aksu, "İBB ve İBB iştiraki olan Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Medya AŞ ile ilgili yazılı ve görsel medyadan edinilen bilgilerle ilgili soruyoruz. Medya AŞ'den hangi gazetecilere ne kadar para transfer edildiğinin belirlendiği bilgisi ve 25'e yakın gazetecinin maaşa bağlandığı doğru mudur? CHP kurultayı için 1200 cep telefonu alındığı ve bu telefonların faturalarının Medya AŞ tarafından ödendiği konusunda bir açıklama yapacak mısınız?" diye konuştu.İBB'nin, 13 Şubat'ta "dudak uçuklatan" bir reklam ihalesine daha imza atarak 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştirak şirketi Medya AŞ'ye 736 milyon 793 bin 800 lira ve KDV bedelle verdiğini dile getiren Aksu, önergesinde şunları kaydetti:

  • İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacağı,
  • Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı,
  • İhalenin bir diğer maddesinin ise 195 bin saniyelik 1000 adet filmin çekilmesi olduğu,
  • İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği,
  • Gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağının belirtildiği,
  • Ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandığı,
  • Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği bilgileri doğru mudur?

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Meclis üyelerinin, Meclis'te soru sormasının en doğal hakları olduğunu söyledi. Soru önergelerine müdahalede bulunmadıklarını anlatan Özcan, "Ancak şöyle bir durum da var Başkanım. Eğer bu konu sosyal medya üzerinden öğrenilip oradan yayılan dedikodular üzerinden soru sorulacaksa bu Meclis'te o zaman bunun adı soru önergesi olmaz, dedikodu önergesi olur. Birtakım trol hesapların yapmış olduğu dedikodular üzerinden burada soru sorulmasını doğrusu Meclis üyesi arkadaşıma da yakıştıramadım ama tabii ki bizim sorulardan kaçtığımız yok, soru sorulsun cevabı da verilsin." ifadelerini kullandı.Tekrar söz almak isteyen Aksu'ya, Meclis 1. Başkanvekili Aslan tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, bir belediye iştiraki hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldığını ve ulusal medyada da bunun yer aldığını söyledi. Meclis üyesinin, soruşturma hakkında medyaya yansıyan iddiaları bilgilendirme hakkı çerçevesinde sorduğunu belirten Gökkuş, "Bunun şimdi dedikoduyla veya savcılığın elindeki bilgilerin ele geçirilmesiyle ne alakası var. Burada Meclis üyemize, grup sözcüsü, 'dedikoducu', 'sosyal medya dedikoducusu' gibi bir ithamda bulundu. Bu doğru bir itham değil. Biz Meclis üyeleri olarak medyaya yansıyan konularda soru sormayacağız da hangi konularda soru soracağız?" ifadelerini kullandı.Meclis'te konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber