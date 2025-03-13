Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artış geçtiğimiz günlerde açıklandı. Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada emeklilere ödenen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengelerini de dikkate alarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldiğini ifade etmişti. Son olarak ikramiyeyle ilgili madde bugün TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ikramiyelerin ne zaman hesaba yatacağını açıkladı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Işıkhan, Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan,"Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." cevabını verdi.

KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emeklilerde ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Örneğin dul maaşından emekli ikramiyesinin yüzde 70'ini alanlar bu oranda ikramiye alırken ölüm aylığı olarak yüzde 30 alanlar da bu hisseye göre ikramiyeden yararlanacak.

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.