Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 kuruş zam geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 16:48, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 17:40
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta doğrudan yansıyor.Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 41 kuruştan, Ankara'da 43 lira 96 kuruştan, İzmir'de 44 lira 33 kuruştan satılıyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.