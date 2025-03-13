Fatih Teke'nin Trabzonspor ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Tekke ve ekibine, yıllık 30 milyon lira garanti ücret ödenecektir.

Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.