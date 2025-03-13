288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
2024 Mayıs dönemi sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 18:12, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 18:18
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmen Ataması Ek Atama Sonuçları
Atama sonuçlarınızı öğrenmek için https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresine giderek kişisel e-Devlet şifrenizi kullanabilirsiniz.
20 bin öğretmen atamasında boş kalan 288 kişilik kadroya atama yapıldı.
İşte atama sonrası oluşan taban puanlar
Taban Puanlar için tıklayınız