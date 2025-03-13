Çiftçilere 2,6 Milyar TL Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 2,6 Milyar Liralık Destek Ödemesi Yapılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin detaylı bilgi verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 2 milyar 595 milyon 192 bin liralık destekleme ödemesinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Üretime Destek, Türkiye'ye Bereket

Bakan Yumaklı, üretime verilen desteğin Türkiye'ye bereket getireceğini vurgulayarak, "2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Destek Tutarlarının Dağılımı

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarlarının dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

Hububat için: 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira

Kırsal kalkınma yatırımları için: 29 milyon 354 bin 273 lira





Hangi İllerde Hangi Ürünler Desteklenecek?

Hububat desteği kapsamında, Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödeme yapılacaktır.