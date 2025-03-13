Türkiye'nin Şam Temasları: Bakanlar ve MİT Başkanı Sahada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da SDG ve Esad rejimi üzerine kritik temaslarda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 18:30, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 18:31
Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'daDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Fidan ve Güler'in Şam Temasları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Bakan Fidan'ın SDG Görüşmesi
Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.
Görüşmenin Gündem Maddeleri
- Devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmalar.