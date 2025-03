Erdoğan: Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i kutladı.

Erdoğan'dan Gazze ve Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin kahraman evlatlarına sahip çıktık. Gazzeli mazlumlara destek olduk. Filistin mücadelesine terör örgütü iftirası atarlarken biz BM Genel Kurulu'nda insanlığın ortak kürsüsünde, Filistin davasına destek verdik" dedi.

Ramazan-ı Şerif'in Kutlanışı

İyilik Ödülleri ve Misafirler

Farklı kıta ve ülkelerden programa katılan misafirleri selamlayan Erdoğan, "Yeryüzünün dört bir yanında iyilikte ve hayırda yarışarak bir gurbet misafirhanesi olarak gördüğümüz bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına şahsım ve milletim adına saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan İslam Alemine Temenniler

İçinde bulunulan mukaddes günlerin millete, İslam alemine ve tüm dünyaya hayır ve güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Samanyolunda Ziyafet" eserinden ramazan ayını konu alan mısralarını okudu.

Ramazan'ın Maneviyatı ve İyilik Ödülleri

Ramazanın gelişinin de gidişinin de mümin gönüllüler için bayram ve sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Rabbim bizlere başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun da azaptan kurtuluş olduğu müjdelenen bu müstesna günleri layıkıyla ihya edebilmeyi nasip buyursun. İşte bugün Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını en güzel şekilde yansıtan bir program münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödüllerimizin bu sene sekizincisini düzenliyoruz. Ödül takdim törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, İyilik Ödülü'ne layık görülen tüm kardeşlerimi burada içtenlikle tebrik ediyorum."

"Dünle Beraber İnsan Hazinelerimizi de Uğurluyoruz"

Mevlana'nın "Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait." dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:"Dünle beraber sadece acısı ve tatlısıyla hatıralarımızı değil aynı zamanda dostlarımızı, büyüklerimizi, insan hazinelerimizi de uğurluyoruz. Önden giden gönül erbabından biri de 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden hattatların reisi Hasan Çelebi hocamızdı. Hasan Çelebi Hocamız ömrünü hüsnü hat sanatına adayan, her biri ilme ve sanata sevdalı pek çok talebe yetiştiren mümtaz bir şahsiyetti. Rahmetli hocamızla en son 3 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelmiş kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülümüzü takdim etmiştik. Emri hak vaki olmasaydı Uluslararası İyilik Ödülümüzü de bugün yine kendisine tevdi edecektik. Eserleriyle kubbelerimizi, mihraplarımızı, cümle kapılarımızı tezyin eden Hattat Hasan Çelebi Hocamızla birlikte ebedi aleme uğurladığımız tüm büyüklerimize, tüm ilim, kültür ve sanat insanlarımıza Cenab-ı Mevla'dan bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim hepsini de cennetiyle, cemaliyle müjdelesin, müşerref eylesin diyorum."

Türkiye Diyanet Vakfı'na Teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini iyiliğin, hamiyetin, hayrın ve güzel ahlakın bu mis kokulu ikliminde buluşturan Türkiye Diyanet Vakfına ve Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ederek, "Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düsturuyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyiliği egemen kılmak için insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Diyanet Vakfımız, yarım asırlık bu iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma, kültürel faaliyetler sosyal dayanışma projelerine birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı." dedi.

13-20 Mart Tarihleri İyilik Haftası Olarak Kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfının ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda ve daha birçok önemli günde yurt içi ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin imdadına koştuğunu, milletin ihsan ve infak kültürünü kuş uçmaz, kervan geçmez denilen yerlerde başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Diyanet Vakfı'nın Uluslararası Etkisi

Erdoğan, Asya'dan Afrika'ya nereye gidilse Türkiye Diyanet Vakfı gibi iyilik neferlerinin hizmetleriyle mutlaka karşılaştıklarını dile getirdi.

İyilik Haftası'nın Önemi

"Sizlerden, vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda, iyilikte, güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum." diyen Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 50. yaşını tebrik etti.Bugün aynı zamanda İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, 27 Şubat'ta yayınlanan yönetmelikle bundan böyle her sene 13-20 Mart tarihlerini İyilik Haftası olarak kutlayacaklarını söyledi.

Faaliyetler ve İyilik Haftası

Hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Böylelikle inanç ve medeniyet değerlerimizin en yüksek ideallerinden biri olan iyiliği her alanda teşvik edip destekleyecek, iyilik çınarının çok daha derinlere kök salması için hep beraber samimiyetle çaba sarf edeceğiz. Fahri kainat efendimiz, 'Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap' duasından hareketle bireysel ve toplumsal hayatımızda iyiliği artırmak için gayret göstereceğiz."

İyiliğin Anlamı ve Önemi

"Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun safında yer almak hayat tarzımızdır" diyen Erdoğan, iyiliğin insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi anlamına geldiğini vurguladı. Allah'ın rızasını kazanmanın ve takvaya ulaşmanın yegane anahtarı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Nitekim Rabbimiz, Nahl Suresi'nin 128. ayetinde 'Allah takvayla hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır' buyuruyor. Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker şiarı etrafında teşekkül etmiş bir inancın, hayatın, mefkurenin takipçileriyiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seven bir milletin, geleneğin, medeniyetin mensuplarıyız. İyiliği şefkat ve merhametle besleyip büyüten, muhabbet ve diğerkamlıkla perçinleyen bir ecdadın evladı, ahfadı ve torunlarıyız."

İyilik Öncülerine Tebrikler





Çocuk hastalıkları uzmanı olarak topluma hizmet ederken birçok iyilik projesine öncülük eden Dr. Gülhanım Bayrak.

Helal kazancını iyilik yolunda harcayarak Kur'an kurslarının açılmasına katkıda bulunan iş insanı Hasan Koç.

"Harçlıklarımızı Filistin'e bomba olarak göndermeyeceğiz" diyerek farkındalık çalışması başlatan Ömer Faruk Güney.

Zalim Esed rejiminin emrine karşı çıkarak sivil hedefleri bombalamayan Suriyeli cesur pilot Rağid El-Tatari.

Mücadelesinden taviz vermeyen Şeyh İkrime Sabri Hocamız.

İyilikle Dünyayı Güzelleştirme Çabası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyilikle dünyayı güzelleştirmenin çabasındayız. Gönüllere iyilik tohumları ekerek insanlığı yüceltmenin gayretindeyiz. Zalime karşı dik durarak mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi en güzel şekilde ifa etmenin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Suriye ve Gazze'ye Destek Mesajları

1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Suriye'deki katliamlardan Türkiye'nin desteğini esirgemediğini belirten Erdoğan, Gazzeli mazlumlara da destek olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar, Gazzeli mazlumlara işte bu tasavvurla destek olduklarını söyledi."

Ömer Faruk Güney'in ilahiler seslendirdiği programda, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Fetih Suresi hediye edildi.

Programda İyilik Ödülü'ne değer görülen isimlerden Dr. Gülhanım Bayrak ödülünü aldı.

Vefa Ödülü'ne layık görülen hattat Hasan Çelebi'nin ödülünü ise oğlu Mustafa Çelebi aldı.