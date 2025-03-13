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İstanbul'da Halı Saha Maçında 2 Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'da farklı tarihlerde iki halı saha maçında fenalaşan Berat Y. ve Hasan Y.'nin ölümü üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 18:46, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 18:46
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İstanbul'da Halı Saha Maçında 2 Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Halı Saha Maçları Sırasında Yaşanan Üzücü Olaylarİstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Y. (20) ve Hasan Y. (17), kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Bu talihsiz olaylar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bakırköy'deki Olay

Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Berat Y., arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Berat Y'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sancaktepe'deki Olay

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Y. fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları hemen yardımına koştu ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hasan Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Üç hafta arayla yaşanan bu üzücü olaylar sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

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