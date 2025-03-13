BM'den Suriye'deki Şiddet İçin Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de son günlerde yaşanan sivil ölümlerine yol açan çatışmaların, Suriyelilerin yeni ulus kurma fırsatını riske attığını belirtti. Guterres, şiddetin durması çağrısında bulundu. Suriye iç savaşının başlamasının üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlatan Guterres, bu süreçte yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve milyonlarcasının yerinden edildiğini ifade etti.

Beşşar Esed Rejiminin Devrilmesi ve Yeni Ulus Kurma Fırsatı

Guterres, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana Suriyelilerin yeni bir ulus kurma fırsatına sahip olduğunu belirtti. Ancak, son günlerde yaşanan sivil ölümlere yol açan çatışmaların bu fırsatı riske soktuğunu söyledi. Şiddete son verilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Suriyeliler İçin Kapsayıcı ve Güvenilir Yeni Suriye Taahhüdü

Suriye'deki mevcut hükümetin, tüm Suriyeliler için kapsayıcı ve güvenilir temeller üzerine kurulu yeni bir Suriye inşa etme konusunda defalarca taahhütte bulunduğunu belirten Guterres, şimdi harekete geçme zamanının geldiğini söyledi. "Etnik köken, din, siyasi bağlantı veya cinsiyetten bağımsız olarak her Suriyelinin güvenlik içinde, onurla ve korku duymadan yaşayabilmesini sağlamak için cesur ve kararlı önlemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

BM'nin Suriye Halkının Yanında Olması

Guterres, BM'nin uzun vadeli iyileşmesi ve uluslararası topluma yeniden entegrasyonu için Suriye halkının yanında olduğunu belirtti. "Birlikte, Suriye'nin savaşın gölgesinden, onur ve hukukun üstünlüğüyle tanımlanan bir geleceğe, tüm seslerin duyulduğu ve hiçbir toplumun geride bırakılmadığı bir yere çıkmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Sahil Bölgesindeki Operasyon

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Suriye güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş ve güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.