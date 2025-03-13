Rusya-Ukrayna Ateşkesi: Putin'den Trump'a Mesaj

Putin, Trump'a Teşekkür Etti: Ateşkesin Kalıcı Barışa Yol Açması GerekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya-Ukrayna savaşına olan ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Putin, savaşın sona ermesi konusunda hemfikir olduklarını ancak bunun kalıcı bir barışa yol açması gerektiğini vurguladı.

Kursk Bölgesinde Kontrol Sağlandı

Putin, Kursk bölgesinde kontrolün tamamen Rusya'nın eline geçtiğini belirterek, mevcut durumda 30 günlük bir ateşkesin Ukrayna'nın yararına olacağını ifade etti.

Ateşkesin Tartışılması Gereken Konuları

Ateşkesin yerinde bir karar olduğunu ve destekleyeceklerini ancak tartışılması gereken bazı konuların bulunduğunu ifade eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Witkoff Putin ile Görüşecek

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın özel temsilcisi Steven Witkoff'un gece saatlerinde Putin ile görüşeceği bildirildi.

Ukrayna'nın Ateşkes İhtiyacı

Putin, Ukrayna'nın neden 30 günlük bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu sorgulayarak, bu sürecin Ukrayna'ya asker, silah veya teçhizat konuşlandırılması için kullanılıp kullanılmayacağının netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ateşkesin Sağlanması ve Kontrolü

Rus yetkililer, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasından yana olduklarını ancak ateşkesin kontrolü ve denetimi konusunda henüz net bir mutabakata varılmadığını belirtti.