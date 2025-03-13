Ciner Holding Medyadan Çekildi: Dev Satış Onaylandı

Rekabet Kurumu Dev Satışı Onayladı: Ciner Holding Medyadan Resmen ÇekildiHabertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin Yeni Sahibi Can Grubu OlduHabertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Böylece Ciner Holding medyadan resmen çekilmiş oldu.

Ciner Holding Medyadan Resmen Çekildi

Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devrediyor. Park Grubu, medya sektöründen çekilerek ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanacağını duyurmuştu. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile imzalanmıştı. Yapılan açıklamalarda, bu değişimin medya sektörüne yeni bir soluk kazandıracağı vurgulandı.

Kenan Tekdağ Tarafından Yönetilecek

Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu'nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek. Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu'nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Can Grubu Bünyesinde Hangi Şirketler Var?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubu'nun bünyesinde şu şirketler bulunuyor:

Energy

Awox

SEIKON

Telefox

Energia

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doğa Koleji

Mediza Hospital

Golden Hill Otel

Tokai

Elit

Grubun yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.