Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Düşmanlarını Bir Kez Daha Hüsrana Uğratalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" dedi.

TBMM'de İftar Programında Konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.

Konuşmadan Satır Başları



