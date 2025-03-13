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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı ve birlik çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 20:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 20:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Düşmanlarını Bir Kez Daha Hüsrana Uğratalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" dedi.

TBMM'de İftar Programında Konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.

Konuşmadan Satır Başları


  • Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. İktidar ve muhalefet farketmeksizin emaneti taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bir eksiğimiz ve hatamız olursa bunun hesabını veremeyiz. Sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmemiz büyük önem arz ediyor.
  • Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati ise muhalefet de o kadar vazgeçilmezdir. Muhalefet yapıcı eleştirileriyle uygulanabilir çözüm önerileriyle yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Muhalefet sırasında oturan vekillerin katkılarına asla kulak tıkamadık. Gelen eleştirileri değerlendirdik. Daha güzelin, daha hayırlı olanı yapmanın gayretinde olduk. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden tartışmalara takılmadan ortak zeminde buluşmaya gayret gösteriyoruz. El birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.
  • Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Çok fazla uzamadan, gerilime, provokasyona mahal vermeden işi yokuşa sürmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. İlk günden veri gayemiz açık. Bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın istiyoruz. Evlatlarımıza terörsüz bir ülke bırakmak istiyoruz. 40 yıllık terör belasının kökünün kazınmasını ismeyenlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Terörden nemalanan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz. Tüm vekillerimizin aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Kadostro mühendisliği peşinde koşanları tarihin çöp sepetine birlikte atalım. Destekleriniz için sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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