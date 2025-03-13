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Yusuf Özcan Kadına Şiddet Nedeniyle İstifa Etti

Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, kadına şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine CHP'den istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 20:44, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 21:09
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Kadına şiddet uygulayan Yusuf Özcan istifa ettiCHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir kadına yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

Yusuf Özcan'ın İstifası

Elips Haber'de yer alan habere göre, İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir"

ifadelerine yer verildi.

CHP Yönetimi Harekete Geçti

Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadına yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine CHP yönetimi harekete geçmişti.

CHP Genel Başkanı'nın Talimatı

Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını vermişti.

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