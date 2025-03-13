İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede

İstanbul'da hava kirliliği değerleri anlık olarak takip ediliyor. Bu akşam itibarıyla en yüksek kirlilik değeri Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü.

Hava Kirliliği Sorunu ve Çözüm Arayışları

Hava kirliliği, Türkiye ve dünya genelinde çözülmesi gereken önemli sorunların başında geliyor. İstanbul, 11 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında kalacağı tahminiyle bu konuda yeniden gündeme geldi.

Hava Kalitesi İzleme Ağı

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi tarafından anlık takip edilebiliyor. Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Hava Kirliliği Değerleri

Uygulamalarda, tespit edilen değerler aşağıdaki şekilde sınıflandırılıyor:

0 ile 50 arası: İyi

50 ile 100 arası: Orta

100 ile 150 arası: Hassas

150 ile 200 arası: Sağlıksız

200 ile 300 arası: Kötü

300 ile 500 arası: Tehlikeli

Avrupa Yakası Hava Kirliliği Verileri

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'na göre, saat 18.00'de Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde hava kirliliği oranları şu şekilde ölçüldü:

"Kumköy-9 (İyi), Sultangazi 1-16 (İyi), Sarıyer-33 (İyi), Arnavutköy-37 (İyi), Çatladıkapı-45 (İyi), Silivri MTHM-48 (İyi), Maslak-49 (İyi), Alibeyköy-54 (Orta), Beylikdüzü-54 (Orta), Kağıthane-55 (Orta), Esenyurt MTHM-55 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Yenibosna-55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-55 (Orta), Başakşehir- MTHM 55 (Orta), Sultangazi MTHM-55 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-55 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 55 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-56 (Orta)."

Anadolu Yakası Hava Kirliliği Verileri

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şu şekilde:

"Ümraniye-32 (İyi), Selimiye 40 (İyi), Sancaktepe-41 (İyi), Ümraniye MTHM-43 (İyi), Şile MTHM-43 (İyi), Büyükada- 45 (İyi), Sultanbeyli MTHM-51 (Orta), Üsküdar-52 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-55 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-56 (Orta), Tuzla-69 (Orta), Göztepe D-100-134 (Hassas)"





İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi Verileri

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şu şekildedir:

"Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-14 (İyi), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi), Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi), Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta), Esenler (Kentsel)-58 (Orta), Aksaray (Trafik)-71 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi), Selimiye (Trafik)-33 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi), Kartal (Kentsel)-49 (İyi), Büyükada (Arka plan)-37 (İyi), Şile (Arka plan)-47 (İyi), Tuzla (Kentsel)-84 (Orta), Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta), Üsküdar 2(Trafik)-51(Orta), Kadıköy(Kentsel)-62(Orta), D-100(Trafik)-141(Hassas)."



