ÖSYM, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347 nci maddesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine "Uzman" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Sınav Hizmetleri Görevlisi" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendine "Dağıtıcı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Hizmetli," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, Uzman, Sınav Hizmetleri Görevlisi, Çözümleyici, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Biolog, Fizikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen, Tekniker, Şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az bir yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Uzman, Sınav Hizmetleri Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen, Tekniker, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Programcı kadrosunda en az bir yıl görev yapmış olmak,

d) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, İşaret Dili Tercümanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) İşaret Dili Tercümanı Kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

6) Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

gerekir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8/A- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğretim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

gerekir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri Daire" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı "Duyuru ve başvuru" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri vasıtasıyla Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilir. Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli başvuruda bulunamaz.

(5) Başvurular Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir. Aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Başkanlık tarafından duyurulur."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir" ibaresi "Başkanlık tarafından duyurulur" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir" ibaresi "Başkanlık tarafından duyurulur" olarak, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri Daire" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi" ibaresi "Personel ve Destek Hizmetleri Daire" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü" ibaresi "ilgili mevzuat hükümleri" olarak değiştirilmiştir.

"ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler."

"(4) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız olarak genel hükümlere göre atama yapılabilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanlıkta" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "iki yıllık yüksek öğrenim görenler" ibaresi "iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.