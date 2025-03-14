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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 üstün tamamladığı maçta İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışlarında 3-2 yenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 07:21, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 07:31
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Ibrox Stadı'nda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.

İkinci yarıya rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan Fenerbahçe, normal süreyi 2-0 üstün tamamladı ve müsabaka uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Szymanski'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk golleri tura yetmedi

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk gollerini attı.

Sarı-lacivertli formayla geçen sezon gol yollarında etkili bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon değişen sistemin de etkisiyle kısır bir görüntü sergilemişti.

Bu sezon Süper Lig'de 2 golü bulunan Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda süre bulan Szymanski, ilk gollerini ise 45 ve 73. dakikalarda Rangers deplasmanında buldu.

Polonyalı oyuncunun bu golleri, Fenerbahçe'nin turu geçmesine yetmedi.

Mert Müldür tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren Mert, 87. dakikada kendini yere bıraktı.

Mücadeleye devam edemeyen 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

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