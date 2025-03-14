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Salihli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa Salihli'de arızalı kamyona çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 07:27, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 07:38
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Salihli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde olan bir kamyona, aynı yönden gelen bir otomobil çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 23.30 civarında Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde gerçekleşti. Salihli'den Köprübaşı yönüne doğru ilerleyen Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından çevredeki diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtardı.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda, otomobildeki yolculardan Menekşe Ertuğrul'un (70) hayatını kaybettiği, sürücü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S.'nin (6) yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü Y.E. ile H.Ş.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Menekşe Ertuğrul'un cenazesi Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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