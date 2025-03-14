Balıkesir'de Sahte Emniyet Müdürü Dolandırıcıları Yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D. ve V.S.'yi dolandırarak toplam 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı alan zanlıların peşine düştü.

Şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksi ile İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenen ekipler, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile birlikte operasyon başlattı.

Bursa çevre yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, zanlıları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ziynet eşyası ve nakit paranın ise bulunarak mağdurlara teslim edildiği bildirildi.