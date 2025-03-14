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Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, sıcaklık artışının devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 07:45, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 07:46
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Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mart Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Genel Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Uyarısı

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, sıcaklık artışının süreceğini ve bahar havasının etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Rüzgar, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • Edirne: 25°C - Parçalı bulutlu
  • İstanbul: 22°C - Parçalı bulutlu
  • Kırklareli: 23°C - Parçalı bulutlu
  • Kocaeli: 28°C - Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

  • A.Karahisar: 24°C - Parçalı bulutlu
  • Denizli: 27°C - Parçalı bulutlu
  • İzmir: 26°C - Parçalı bulutlu
  • Muğla: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 31°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • Hatay: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Mersin: 27°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Nevşehir: 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Zonguldak: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Artvin: 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Trabzon: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 16°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Van: 10°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Gaziantep: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Siirt: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Şanlıurfa: 26°C - Parçalı ve az bulutlu


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