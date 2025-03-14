Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Birçok şirkete el konuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 08:09, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 09:23
Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el kondu. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Erkan K.'ya Yönelik Gözaltı Kararı
Yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. Gözaltı kararı verilen Erkan K., geniş bir şirket ağına sahip.
El Konulan Şirketler
- Flash TV
- Pozitifbank
- Payfix Ödeme Kuruluşu
Operasyonlar sırasında birçok şirkete el konulmuş durumda. Finansal etki alanı oldukça geniş olan bu operasyon, kamuoyunun ilgisini çekiyor.