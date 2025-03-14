Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el kondu. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Erkan K.'ya Yönelik Gözaltı Kararı

Yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. Gözaltı kararı verilen Erkan K., geniş bir şirket ağına sahip.

El Konulan Şirketler

Flash TV

Pozitifbank

Payfix Ödeme Kuruluşu

Operasyonlar sırasında birçok şirkete el konulmuş durumda. Finansal etki alanı oldukça geniş olan bu operasyon, kamuoyunun ilgisini çekiyor.



