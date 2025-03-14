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Malatya Cezaevinde 34 Tutuklu İnfluenza Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da cezaevindeki 34 tutuklu, influenza gribi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan tutuklular tedavi altına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 08:23, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 08:26
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MALATYA'da 34 tutuklu ve hükümlü, influenza gribi şüphesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevinde kalan 4 mahkum, gribal enfeksiyon şikayeti ile revire başvurdu.

Yapılan kontroller sonrası aynı rahatsızlık şikayeti ile toplam 34 tutuklu ve hükümlü, cezaevine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen 34 kişi, influenza gribi şüphesi ile tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

34 kişinin hastanelerdeki tedavilerine devam edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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