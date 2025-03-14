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Tekirdağ'da 308 Suç Kaydı Olan Firari Yakalandı

Tekirdağ'da 308 suç kaydı olan firari, JASAT ekiplerince yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 08:28, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 08:30
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Tekirdağ'da 308 Suç Kaydı Olan Firari Yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 308 suç kaydı bulunan ve 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A.'yı yakaladı. 2 yıldır firari durumda olan şahıs, Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma, Firarilere Göz Açtırmıyor

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan D.A.'nın "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" da dahil olmak üzere 308 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı'nın Operasyon Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, suçlulara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Tebrikler ve Başarılar

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyona katılan JASAT ekipleri başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik edildi.

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