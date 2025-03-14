Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kaza: 2 yaralı
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 08:43, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 08:57
Otoyolun Çekmeköy Ömerli mevkisinde Ankara istikametine giden Servet G.'nin kullandığı tıra aynı yönde ilerleyen kamyon çarptı.
Bu esnada yabancı plakalı tır, kazaya karışan kamyona arkadan çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyon ile tırda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından iki yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.