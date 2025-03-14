Dolar/TL 36,68 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,6090'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 36,6830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 39,8280'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,4880'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

AB'yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Ayrıca Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda da tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikalarındaki yaklaşımının belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ettiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 puanın direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.