Yüksek sesle müzik açanlara 68 bin lira ceza

Yapılan denetimde çok sayıda araç durdurularak kontrol edilirken 27 sürücüye çeşitli maddelerden 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.

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