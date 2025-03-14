Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Broşür Dağıtırken Vuruldu

BAYRAMPAŞA'da bir güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve Kartal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırının Ardından Yaşananlar

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tanık Anlatımı

Çevrede bulunan bir esnaf, "Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu" dedi.