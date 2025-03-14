Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor

'Uzun Süreli Bakım Sigortası' sistemi kısa sürede hayata geçirilecek. Yaşlı bakım sigortasında BES formülü konuşuluyor. Devletin de katkısının olacağı bakım sigortasında, yaşlılık dönemi geldiğinde ister evde ister bakımevinde oluşacak bakım giderleri sigortadan karşılanacak.

Türkiye'nin Nüfusu Giderek Yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 20,7 artarak 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı.

Uzun Süreli Bakım Sigortası Hayata Geçiyor

Bu çerçevede uzun süredir hükümetin gündeminde olan 'Uzun Süreli Bakım Sigortası' sisteminin kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor. Sistemle ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıkların katılımı ile çalışmalar hızlandırıldı.

Evde veya Bakımevinde Bakım Seçeneği

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmalarda şu an için Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan formülün yaşlı bakım sigortasında uygulanması görüşü öne çıkıyor. Kişiler, uzun süreli bakım sigortasını kendileri için yaptırabileceği gibi anne ve baba gibi aile üyeleri için de yaptırılabilecek. Bunun için devlete ekstra prim ödenecek, devlet de kurulacak sisteme katkı yapacak. Yaşlılık dönemi geldiğinde de ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderleri uzun süreli bakım sigortasından karşılanacak.

Bakım Sigortası Çalışmasında Son Aşamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, TBMM'de bu konuda milletvekillerinin sorularını cevaplarken, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanacağı uzun süreli bakım sigortası çalışmasında sona gelindiğini açıkladı.

Bakım İhtiyacı Giderek Artıyor

Uzun süredir çalışmaların sürdüğüne işaret eden Bakan Madak "Konu hem 12. Kalkınma Planı'nda hem de Yaşlanma Vizyon Belgemizde yer alıyor. Bakanlık olarak ilgili çalıştaylarımızı yaptık. Artık bakıma olan ihtiyaç arttı ve bizim de bir an önce bakım sigortasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız belli bir olgunluğa ulaşmış durumda" dedi.

Dünyada Örnekler Var

Uygulamanın dünyada da örnekleri bulunuyor. Almanya'da 1993 yılında yüzde 0,5 prim ödenmesi şartıyla hayata geçirilen çalışma, güncel prim oranı yüzde 3,5'e çıkarılmış durumda. Buna rağmen Almanya, yaşlı bakım giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor. Japonya'da da yaşlı bakım sigorta uygulaması uzun yıllardır uygulanıyor. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının toplam nüfusun yüzde 10'unu aşması, Türkiye'nin artık yaşlı bir nüfus olduğu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Bu yüzden uzmanlar bu konunun elzem olduğunu belirtiyor.