Ocak ayı hizmet üretim endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buradaki verilere göre endeks bir önceki yıllık olarak yüzde 6,0 oranında artış gösterirken bir önceki aya kıyasla ise yüzde 2,5 yükseldi.

Yıllık olarak endeksin sektörel dağılımında ise çeşitli sektörlerde farklı oranlarda artışlar yaşandı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 oranında arttı.

Aylık olarak bazı sektörlerde düşüşler görüldü. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azalırken, gayrimenkul hizmetleri de yüzde 0,9 azaldı. Öte yandan, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.