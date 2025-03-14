Bakan Göktaş: Kadınların Güvenliği İçin Kararlıyız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz." dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirilen iftarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında kurulan Women 20'nin kadın-erkek eşitliğini küresel ekonomi politikalarının merkezine taşıyarak, değişim için katalizör olduğunu belirtti.

KADEM'in Ekonomik Güçlenmeye Katkıları

KADEM'in, kadınların ekonomik güçlenmesini küresel ölçekte teşvik etmek için yaptığı özverili katkılara yönelik takdirlerini ileten Göktaş, "Başarılarımız üzerinde düşünürken önümüzdeki zorlukları da kabul etmeliyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve özellikle yapay zeka başta olmak üzere hızlı teknolojik ilerlemeler kadınlar için yeni riskler oluşturmaktadır." diye konuştu. Yapay zeka ve dijital dönüşümün fırsatlar yaratırken, aynı zamanda mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıdığına dikkati çeken Göktaş, "Teknolojinin dışlama değil, kapsayıcılık için bir araç olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Küresel Meselelere Yaklaşımı

Türkiye'nin küresel meselelerle yakından ilgilendiğini ve uluslararası gündemi şekillendiren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

Kadın-erkek eşitliği konusundaki kararlılığımız, güçlü bir katılım gösterdiğimiz Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. Oturumuna da yansımıştır.

Türkiye olarak, kadını güçlendirmek için yürüttüğümüz bu çalışmaların yanı sıra kadına yönelik şiddetle de etkili bir mücadele yürütüyoruz.

Biz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kadınların topluma tam katılımını sağlamanın temeli olduğuna inanıyoruz.

6284 sayılı Kanunumuz ile acil destek hizmetleri, elektronik izleme sistemleri ve ülke çapında oluşturduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ağı da dahil olmak üzere güçlü koruma mekanizması kurduk.

Ramazan'da dayanışma, birlik ve beraberlik değerlerinin bir kez daha hatırlandığını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

Ramazan Ayının Değerleri ve Kadın Hakları

"İftarın insanları bir araya getirdiği gibi, bizler de bu toplantı vesilesiyle kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya yaratma kararlılığımızı yineleyelim. Bu kararlılığımız, Gazze'de yaşayan kadınların ve kız çocuklarının hakları için güçlü bir ses olsun. Onların haklarını savunma ve yaşam koşullarını iyileştirme yönünde daha cesur adımlar atmamıza vesile olsun. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, hep birlikte daha adil, daha güvenli ve daha eşit bir dünya kurma yolunda el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızı güçlendirsin. Bizler kadınların ve kız çocuklarının korkusuz, kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği ve barışçıl bir topluma katkı sağlayabileceği bir dünya hayal ediyoruz. Bu esasında bir hayal olmanın ötesinde hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur."

"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" İlkesi

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da KADEM'in "Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" temel ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Kadınların eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyasette hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan var olabilmeleri için mücadele ettiklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, "Irk, düşünce veya inanç ayrımı gözetmeksizin, bizim odağımız yalnızca kadındır ve KADEM'in farkı buradadır." dedi.

KADEM'in Hedefleri

Başlıca hedeflerinden birini, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ve toplumsal hayata dengeli katılımını teşvik etmek olarak ifade eden Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak, tüm şiddet türlerini bir hak ihlali, insanlık ayıbı ve suç olarak görüyoruz.

İstismara uğramış çocuklara ve şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlıyor, onların yanında olmaya gayret ediyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken farkındalık kampanyaları düzenliyoruz." diye konuştu.

Küresel Dayanışma Çerçevesinde Kadın Güçlenmesi

Gümrükçüoğlu, KADEM olarak, kadınların güçlenmesinin yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, küresel dayanışma çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirterek, "Günümüzde hızla değişen dünyada, kadınların karşılaştığı zorluklar da ekonomik, sosyal ve çevresel krizlerle birlikte evrilmektedir. Bu durum, W20'nin kadın haklarının karmaşık doğasını dikkate alarak yeni yol haritaları oluşturmasını gerektiriyor. KADEM, bu misyonun en güçlü savunucularından biri olmaktan ve bu çalışmalara katkı sunmaktan büyük gurur duyuyor. Bugün burada bir araya gelerek, kadın hakları alanında daha güçlü iş birliklerinin ve etkili politikaların temellerini atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TACCI Paneline Katılım ve Teknolojinin Etkisi

Öte yandan Bakan Göktaş, iftar öncesi Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından Türkevi'nde düzenlenen "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" konulu panele de katıldı. Kadınların aile işletmelerindeki rolünün teknolojinin etkisiyle dönüşüm geçirdiğini ifade eden Göktaş, "Biliyoruz ki, kadın girişimcilerin cesur adımları, yeni iş fırsatları yaratır ve ekonomik dinamizmi besler. Bu ise aile gelirini artırarak ekonomik büyümenin önünü açar. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ailelerin eğitim ve sağlık alanlarına yaptığı yatırımları artırır. Bunun yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının, ikiz dönüşümde yeni beceri ve yetenekler kazandırılması da önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

Aile Kurumunun Korunması

Modern dünyanın getirdiği hızlı yaşam tarzıyla beraber insanların giderek yalnızlaştığını, medyanın aileyi değersizleştiren yayınlarının ve yaklaşımının aile yapısını zayıflatma riskini doğurduğunu aktaran Göktaş, "Bu nedenle bugün, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Bu anlayışla, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile ailenin değişen ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

Eylem planının stratejik hedeflerinden biri ailelerin refahını artırmaktır. Bu kapsamda, aile üyelerinin sosyo-ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra ev ve iş hayatı arasında bir denge ve uyum sağlamayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı da ailenin önemini vurgulamak için güçlü bir adımdır. Bu yılda aileyi merkeze alarak ekonomik destek sağlama, nesiller arası ilişkileri ve sosyal bağları güçlendirme üzerine odaklanacak çalışmalar yürütüyoruz."

Göktaş, Türkevi'nde ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.



