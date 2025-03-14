PFDK'dan Günay Güvenç ve Mourinho Kararları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e, Alanyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 6 Mart 2025 tarihli açıklamalarıyla ilgili yapılan sevkte ise ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

PFDK Kararları ve Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında kararlarını açıkladı.

Günay Güvenç'e Verilen Ceza

PFDK'nın yaptığı değerlendirme sonucunda, Günay Güvenç'e, Corendon Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verildi.

Bu karar doğrultusunda Günay Güvenç, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Jose Mourinho Hakkında Karar

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 6 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilmesine rağmen, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Mourinho'nun açıklamalarının disiplin talimatlarına aykırı olmadığı değerlendirilerek herhangi bir yaptırım uygulanmadı.



