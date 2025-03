AK Parti Grup Toplantılarında Yeni Düzenleme Yapıldı

Grup toplantılarında yer bulamayan AK Partili vekillerin şikayeti üzerine yeni düzenleme yapıldı. Bütün koltuklar numaralandı, bakanlar, MYK üyeleri ve milletvekilleri birbirinden ayrıldı.

Oturma Düzeninde Yapılan Değişiklikler

AK Parti TBMM Grup toplantılarında daha önce de grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarının oturacağı yerler belli olmasına rağmen bazı milletvekilleri bu koltuklara oturuyor ve MYK üyeleri başka bir yer aramak zorunda kalıyordu. Yine bazı teşkilat mensupları, milletvekillerinin oturacağı koltuklara oturuyor, vekiller ayakta kalıyordu.

Danışmanların Yer Tutma Sorunu Çözüldü

Milletvekilleri yer bulamadıkları için, erken saatlerde danışmanlarını salona göndererek yer tutturuyorlardı. Yeni getirilen oturma düzeni ile bu sorun çözülmüş oldu ve herkesin oturacağı koltuk da numaralandırılarak belirlendi. Bundan sonraki grup toplantılarında her vekil aynı koltuğa oturacak ve her ilin milletvekilleri aynı kısımda olacak.

Özlem Zengin'den Oturma Düzeni Açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin "Her koltuğun artık bir numarası var, her bir blokun da harfle ayrımı var. Bundan sonra D ve E bloklar Bakanlar Kurulu üyelerimize ayrılmış durumda. E, F ve G grubundaki bloklarda MYK üyelerimiz oturacaklar. U ve İ bloklarının olduğu yerlerde MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, il belediye başkanlarımız ve daha evvel milletvekilliği yapan arkadaşlarımız oturacaklar. Ayrıca A bloktan başlamak üzere 28. Dönem milletvekillerimiz kendi illeriyle beraber her il aynı yerde olmak kaydıyla bir oturma planı gerçekleştirildi" dedi.