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Aladağ'da 10 Yaşındaki Öğrenci Sobada Yanarak Yaralandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 10 yaşındaki öğrenci D.G.'nin okulda sobada montu alev aldı, yüzde 40 yanık oluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 10:53, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 10:55
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Aladağ'da 10 Yaşındaki Öğrenci Sobada Yanarak Yaralandı

ADANA'nın Aladağ ilçesinde 3. sınıf öğrencisi D.G. (10), okulda ısındığı odun sobasında montu alev alınca vücudunun yüzde 40'ında 3. derece yanık oluştu. Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi D.G. isimli kız çocuğu, ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada iddiaya göre D.G.'nin montu alev aldı.

Panik Anı ve Müdahale

Paniğe kapılan D.G., koşarak binanın dışına çıktı. D.G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. D.G. ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan D.G.'nin vücudunun yüzde 40'ında 3. derece yanık oluştuğu belirlendi.

Sağlık Durumu ve İnceleme

D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı.

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