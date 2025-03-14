Başsavcıya hakarete 480 bin lira tazminat cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek'e manevi tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Özel'in 6 ayrı grup konuşmasında kullandığı bu ifadeler için Gürlek'e, işlenmiş yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 ayrı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla Özel'e yönelik İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.