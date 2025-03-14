TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eski başkan Birol Aydemir'in enflasyon hesaplamalarına ilişkin iddialarını reddetti. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bilimsel ve teknik özerklikle hesaplandığını belirterek, konuya dair tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

TÜİK, enflasyonun yüzde 31 oranında düşük gösterildiği iddiasını "bilimsellikten uzak ve mesnetsiz" olarak nitelendirerek, kullanılan yöntemlerin şeffaf ve uluslararası standartlara uygun olduğunu vurguladı.





TÜFE ve İTO Endeksi Kıyaslaması

TÜİK'in açıklamasında, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi ile TÜFE kıyaslamasının anlamlı olmadığı belirtilirken, farklı metodolojilere sahip iki veri setinin karşılaştırılmasının yanlış sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Atamalar ve Manipülasyon İddiaları

Açıklamada, TÜİK Başkanı ve Bölge Müdürleriyle ilgili yapılan görevlendirmelerin enflasyon hesaplamalarıyla ilgisinin olmadığı, bu değişikliklerin rutin görevlendirmeler kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Web Kazıma Yöntemi ve Enflasyon Hesaplamaları

TÜİK, enflasyon hesaplamalarında kullanılan web kazıma yönteminin TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildiğini ve herhangi bir manuel müdahaleye kapalı olduğunu belirtti. Açıklamada, bu yöntemin TÜFE hesaplamalarında yalnızca %5 oranında bir paya sahip olduğu ve enflasyonun büyük ölçüde saha verileri, barkod sistemleri ve geniş çaplı fiyat analizleriyle hesaplandığı kaydedildi.

Bağımsız ve Bilimsel Yaklaşım

Son olarak, TÜİK'in TÜFE hesaplamalarını hiçbir kişi, kurum veya makamın talebiyle değil, tamamen bağımsız ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirdiği ifade edildi. Kurum, kamuoyunu yanıltıcı iddialara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.





Birol Aydemir Ne Dedi?

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, ANKA'ya konuştu. "TÜİK ve İTO endekslerini 2022 Ocak ayında eşitlediğimizde TÜİK'in üç yılda enflasyonu toplam yüzde 31 oranında düşük gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır" iddiasına ilişkin hesaplamayı nasıl yaptığı sorulan Aydemir, şunları kaydetti:

Enflasyon Açıklamaları ve Memur Maaşları

"2022 yılından bu zamana kadar ben TÜİK'in açıkladığı enflasyonu minimum en düşük yüzde 31 daha düşük hesapladığını ve bundan dolayı da emekli ve memur maaşlarının da bu kadar arttırıldığını savunuyorum. 2023 Mayısından sonra bir anda bakan değişiyor ve TÜİK Mehmet Şimşek'e bağlı oluyor. Mehmet Şimşek'in rakamlar üzerinde işlemler yapmak yönünde bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Bugün 15 bin lira alan bir emekli, doğru bir şekilde enflasyon açıklansaydı ve maaşını alsaydı bugün 20 bin Türk Lirası alacaktı. Bugün ikramiye bin lira artırıldı diye ortalık kıyamete döndü. Bin liranın konuşulduğu yerde bir seferlik biz her ay 5 bin liradan bahsediyoruz."





Enflasyon Verilerini Doğru Yansıtmadığını Düşünüyorum

"TÜİK'in 8 bölge müdürünü görevden aldığı ve 2022 yılı mayıs ayı enflasyonu açıklanmadan önce merkezden 6 uzmanın rapor alarak izne çıktığı" iddialarına ilişkin de konuşan Aydemir, şu ifadeleri kullandı: "Benim TÜİK'in enflasyonu yanlış yaptığına dair teknik görüşlerim var. Bir de kurumda yapılan idari tasarruflardan dolayı ben TÜİK'in enflasyon verilerini doğru yansıtmadığını düşünüyorum. TÜİK son üç-dört yıldan beri internet üzerinden topladığı fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanıyor. Ama Türkiye'de kaç kişi internet üzerinden alışveriş yapıyor? Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yaparken insanlar en ucuzunu bekliyor ve onu alıyorlar. Toplam harcamanın yüzde kaçıdır bilmiyorum ama düşük bir miktarda olduğu net. Şimdi TÜİK'in, internetten bulduğu en ucuz bir tane ürünün fiyatını alıp, bölge müdürlerine, 'fiyat olarak bunu bildireceksiniz, bunu kullanacaksınız' dediği iddiası var. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Niye? Buna itiraz eden sekiz bölge müdürü aynı gece görevden alındı. Sekiz bölge müdürünün bir gece aynı anda görevden alınmaları normal değil."