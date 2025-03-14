Özel Şartlı Öğretim Görevlisi İlanı Düzeltilmeli!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de aşağıdaki öğretim görevlisi ilanı yayımlanmıştır.

İlan metnine göre, Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programına başvuracak adaylarda; "İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK. GEOPOLİMERLER ÜZERİNDE ÇALIŞMASI OLMAK. YAPI DENETİMDE EN AZ 2 YIL DENEYİME SAHİP OLMAK." şartı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar." düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili mevzuattan açıkça anlaşılacağı üzere vakıf üniversiteleri öğretim elemanı temini yönünden devlet üniversitelerinin tabi olduğu düzenlemelere göre hareket etmekle yükümlü olup, burada tanınmış herhangi bir istisna bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda; öğretim görevlisi kadro ilanlarında "Yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlilik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şeklinde herhangi bir şarta yer verilmemesi" istenmiştir.

Bu çerçevede, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından ilanda yer verilen "doktora yapıyor" olmak şartının bir an evvel düzeltilmesi gerekmektedir.