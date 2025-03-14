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Türk Büro-Sen'den Ödüllü Makale Yarışması

Türk Büro-Sen, Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı anmak amacıyla, kamu yönetiminde liyakat ve dürüstlük temalı bir makale yarışması düzenliyor. Yarışma başvuruları 1 Nisan - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Kazananlar 1 Eylül 2025'te açıklanacak ve ödüller 29 Ekim haftasında sahiplerine verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 11:40, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:43
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Türk Büro-Sen'den Ödüllü Makale Yarışması

Türk Büro-Sen, kamu yönetiminde liyakat ve dürüstlük ilkesine dikkat çekmek ve görev yaptığı dönemde bu vasıflarıyla öne çıkan Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı anmak amacıyla bir makale yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu ve Katılım Koşulları

Konu Başlığı:"Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak: Kamu Yönetiminde Liyakat ve Dürüstlük"

Katılım Şartları

  • Makale özgün olmalı, daha önce yayımlanmamış veya hakem sürecine gönderilmemiş olmalıdır.
  • 2.000-4.000 sözcük arasında hazırlanmalı, 150-200 sözcük uzunluğunda Türkçe özet ve 5 anahtar kelime içermelidir.
  • Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığında yazılmalı ve PDF formatında gönderilmelidir.
  • Turnitin Raporu eklenmeli ve benzerlik oranı %10'u aşmamalıdır.
  • APA atıf sistemi kullanılmalıdır.
  • Yarışmaya Türk Büro-Sen yöneticileri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

Değerlendirme Süreci

Makaleler, şekil açısından değerlendirildikten sonra, üç akademisyen tarafından kör hakem yöntemiyle incelenecektir. Değerlendirme kriterleri:

  • Özgünlük
  • Literatür bilgisi
  • Analitik düşünce
  • Türkçeyi kullanma becerisi
  • Üslup

Ödüller ve Sonuç Açıklama Tarihi

  • Birincilik Ödülü: 3 Ata Lira
  • İkincilik Ödülü: 2 Ata Lira
  • Üçüncülük Ödülü: 1 Ata Lira
  • Teşvik Ödülü: 1 Çeyrek Altın

Kazananlar, 1 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak ve ödüller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecektir.

Başvuru Tarihleri ve İletişim Bilgileri

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