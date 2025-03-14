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Tüketici Şikayetlerinde Ayakkabı Zirvede

Ticaret Bakanlığına gelen şikayetlerde ayakkabı ilk sırada yer aldı. Tüketici şikayetleri artarken bakanlık denetimlerini sıklaştırdı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Mart 2025 11:55, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:56
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Tüketici Şikayetlerinde Ayakkabı Zirvede

Ticaret Bakanlığı'na Şikayet Yağdı"Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na yapılan şikayetlerde, kıyafet ve kredi kartı üyelik ücretleri öne çıktı.

Tüketici Şikayetlerinde Ayakkabı Başta

Ticaret Bakanlığı'na ulaşan şikayetlerde, 100 bin 448 başvuru ile ayakkabı şikayetleri ilk sırada yer aldı. Kıyafet, kredi kartı üyelik ücretleri, cep telefonu, mobilya ve internet abonelikleri de sıkça şikayet edilen konular arasında.

Tüketicilerden Gelen Şikayetler

Bakanlığa CİMER, e-Devlet ve diğer yollarla toplamda 146 bin 130 tüketici şikayeti ulaştı. Tüketici hakem heyetlerine ise 755 bin 997 başvuru yapıldı ve bunların büyük bir kısmı karara bağlandı.

Ayakkabı Şikayetleri Yüzde 13,2 Oranında

Ürün ve hizmet bazında incelendiğinde, ayakkabıya yönelik şikayetler tüm şikayetlerin yüzde 13,2'sini oluşturdu. Bunu kıyafet, kredi kartı üyelik ücreti, cep telefonu ve mobilya şikayetleri izledi.

İdari Para Cezaları

Bakanlık ekipleri, mesafeli sözleşmeler ve diğer konularda denetim yaparak toplamda 4,5 milyar lira idari para cezası uyguladı. Reklam Kurulu da yanıltıcı reklamlara 277,7 milyon lira ceza verdi.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı

Bu hat, tüketicilerin sorunlarına çözüm sunmak amacıyla hizmet veriyor. Günlük ortalama 1000 çağrı cevaplanıyor.

Tatil ve Servis Uyarıları

Bakanlık, tatil sektöründe ücretsiz tatil vaadiyle yapılan pazarlamalara karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, tüketicilere yetkili servis bilgilerini kontrol etmeleri önerildi.

  • Yenilenmiş ürün alırken Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezlerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.
  • Güvensiz ürün bilgi sisteminin incelenmesi gerekiyor.
  • e-Ticaret işlemlerinde dikkatli olunmalı.


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