Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 12:26, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 12:27
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı: 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)
2 Nisan Çarşamba: 17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
3 Nisan Perşembe: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)