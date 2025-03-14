MHP Lideri Bahçeli, Bakan Memişoğlu'nu Arayarak Tebrik Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 13:32, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 13:34
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sağlık Çalışanlarına Tebrik
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."