Çocuk Edebiyatı Kongresi İçin 1300 Öğretmen Kayıt Yaptırdı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" öğretmenlerden yoğun ilgi gördü.MEB'den yapılan açıklamaya göre, çocuk edebiyatının eğitimdeki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi", "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla 12-13 Mayıs'ta, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Onursal Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru süreci 7 Mart'ta sona erdi. Kongreye 601 sözlü ve poster bildiri başvurusu alınırken, 1300 öğretmen katılım için kayıt oldu. Bildiri kabulüne ilişkin duyuru ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Danışma ve Bilim Kurulu Oluşturuldu

Öte yandan, kongreye ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında oluşturulan Danışma ve Bilim Kurulu, Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda toplandı. Kongreye, bakanlık bünyesindeki okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlerin yanı sıra edebiyatın eğitime katkısı üzerine çalışan eğitim bilimciler, akademisyenler, illüstratörler ve tasarımcıların da katılması hedefleniyor. Kongrede ayrıca, "Çocuk Edebiyatında Mekan, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma" ve "Yaratıcı Yazarlık" gibi başlıklarda atölye çalışmaları düzenlenecek.