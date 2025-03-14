Ecel onu teravih namazı çıkışında yakaladı

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti.

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