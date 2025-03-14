Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 13:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 13:59
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 386 ve ifadeye yönelik aranan 675 kişi yakalandı.