Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 386 ve ifadeye yönelik aranan 675 kişi yakalandı.