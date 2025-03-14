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Orgeneral Kurtoğlu: Narin Güran soruşturmasında önümüze engeller çıkarıldı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında karşılaşılan engeller ve yanlış ihbarlar hakkında Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun açıklamaları.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:09, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 14:11
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Orgeneral Kurtoğlu: Narin Güran soruşturmasında önümüze engeller çıkarıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, "Narin Güran cinayeti soruşturmasına" ilişkin, "Önümüze çok engeller çıkarıldı. Yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu. Falcı meselesi gibi konular var. Onlara kolluk olarak iştirak etmedik" dedi.

Çocuğa Yönelik Şiddeti ve Ayrımcılığı Önleme Komisyonu Toplantısı

Çocuğa Yönelik Şiddeti ve Ayrımcılığı Önleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda sunum yapan Kurtoğlu, "Narin Güran cinayeti soruşturmasına" ilişkin sorulara yanıt verdi. Kurtoğlu, "Başlangıçtan itibaren, kayıp ihbarının verildiği ilk 3 gün, ailenin ve köydekilerin kolluğu, jandarmayı farklı yerlere yönlendirmeye başladığı anlaşıldığı anlardan itibaren, ki bu 3'üncü gündür, adli makamlar devreye sokulmuş, soruşturma açtırılmış ve o anlardan itibaren bu iş adli olarak yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

Önümüze Engeller Çıkarıldı

Olaya ilişkin "İl Jandarma Komutanı neden böyle bir açıklama yaptı?" sorusunun sorulduğunu aktaran Kurtoğlu, şunları kaydetti:

  • Bu soruşturmanın selameti açısından aileyi de kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu.
  • Önümüze çok engeller çıkarıldı. Yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu.
  • Falcı meselesi gibi konular var. Onlara kolluk olarak iştirak etmedik.
  • Sadece bir yere gidecekler, bir şeyler uyduruyorlar, bir refakatte personel bulundu.
  • O personel, orada ne görüşüldüyse tutanağa bağlayıp komutanlığa bildirdi.
  • Bir örnek, Narin'in nakledildiği araç, tespit edildiğinde o araç hemen çekiciye yüklenilmiş, hiç el sürülmeden, kriminal laboratuvara getirilmiş, detaylı inceleme yapılmış ve 480 küsur bulgu elde edilmiştir.
  • Amcanın üzerindeki çocuğun salya süprüntüleri o araçtaki bu incelemelerle bulunmuştur.

Taşların Altında Bulundu

Kurtoğlu, bu konuda gizlilik kararı olmasına rağmen alınan ifadelerin kısa sürede basına yansıması nedeniyle bilgi alabilecekleri kişilerin bilgi vermekten korktuklarını söyledi. Narin Güran'ı dalgıçlar ve yerel unsurların aradığını anlatan Kurtoğlu, "Bulunamaması üzerine Jandarma Özel Asayiş Komutanlığımızın özel bir dalgıç ekibi var onları gönderdik. Köyün bütün kanalizasyonunun aktığı dereye batarak girdiler. Profesyonelliklerinin bir neticesi olarak çocuğu taşların altında buldular. Emsal örneklerine bakıldığında olağanüstü bir başarıdır. Narin cinayeti dört dörtlük çözüldü" değerlendirmesinde bulundu.

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