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Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Türkiye genelinde şubatta yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Bu dönemde en az yağış Burdur'a, en fazla yağış Rize'ye düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:11, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 14:12
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Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli şubat ayı yağışı, normalin altında, geçen yıl şubat ayı yağışının üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar şubat yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 59,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Şubat 2024'te metrekareye 34,5 kilogram, geçen ay ise 40 kilogram yağış düştü.

Yağışlar normaline göre yüzde 33 azaldı, geçen yıl şubat ayı yağışına göre ise yüzde 16 arttı.

Şubatta yağışlar, Ege ve Akdeniz bölgeleri, Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı, Hatay, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Van ve Mardin çevrelerinde normallere göre yüzde 60'tan fazla azaldı, Karadeniz kıyı kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Nevşehir ve Tunceli çevrelerinde ise yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

Bölgelere göre yağış

Bölge geneline bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgeler normalin altında yağış alırken, normale göre en fazla azalma yüzde 74 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışlarda, geçen yıla oranla Marmara Bölgesi'nde yüzde 62, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 46, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 100 artış kaydedildi.

Geçen yıla oranla şubatta yağışlar, Ege Bölgesi'nde yüzde 30, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 46, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 23 azalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'ne geçen yılla aynı oranda yağış düştü.

İl geneli yağışlarda en az yağış metrekareye 7,5 kilogramla Burdur'da, en fazla yağış metrekareye 142,8 kilogramla Rize'de gözlendi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 86 ile yine Burdur'da, en fazla artış yüzde 178 ile Sinop'ta tespit edildi.

Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'ta son 65, Trabzon'da son 40 yılın en yüksek, Burdur'da ise son 65 yılın en düşük şubat ayı yağışı kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 yılları şubat ayı ortalamasında 11 gün olarak hesaplanırken geçen ay şubatta Türkiye genelinde ortalama 9,7 gün oldu.

Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri 20-25 gün aralığında yağış aldı. Yağışlar, Ege Bölgesi'nin orta ve güneyi, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, Konya, Mersin, Kars çevrelerinde ise 3 güne kadar düştü.

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